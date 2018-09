Wissenschaft Abschuss von Testflugkörper für Koreas Trägerrakete zwischen 25. und 31. Oktober

Der Abschuss eines Testflugkörpers für die erste mit Südkoreas Technologie zu entwickelnde Trägerrakete Nuri wird zwischen dem 25. und 31. Oktober am Naro Raumfahrtzentrum in Goheung erfolgen.



Das Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte am Sonntag mit, dass der für das Projekt der Entwicklung der koreanischen Trägerrakete zuständige Ausschuss nach der Prüfung des Standes der Vorbereitungen und der Bedingungen den Termin festgelegt habe. Relevante Länder und internationale Organisationen würden darüber informiert.



Der Start der Trägerrakete zu Versuchszwecken wird dazu dienen, ein für die Trägerrakete Nuri entwickeltes 75-Tonnen-Flüssigkeitstriebwerk bei einem tatsächlichen Flug zu überprüfen und die Leistung des Subsystems und des Bodensystems zu überprüfen.



Der Testflugkörper wird nach dem Start am Naro Raumfahrtzentrum in Goheung etwa zehn Minuten lang fliegen. Er wird keine Umlaufbahn erreichen und etwa 160 Sekunden nach dem Abschuss die Höhe von 100 Kilometern übertreffen. Nach ca. 300 Sekunden wird die höchste Höhe erreicht, nach etwa 600 Sekunden wird der Flugkörper in internationalem Gewässer zwischen Jeju und der japanischen Insel Okinawa abstürzen.