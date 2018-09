Sport 30 Jahre nach der Eröffnung Olympischer Spiele in Seoul

Am 17. September vor 30 Jahren sind die Olympischen Sommerspiele in Seoul feierlich eröffnet worden.



Um dies feiern, veranstalten das Koreanische Sport- und Olympische Komitee sowie die Koreanische Stiftung für Sportförderung am heutigen Montag in Seoul eine Zeremonie.



Im Vorfeld der Zeremonie wird um 16 Uhr im Olympic Park eine Wand der Glorie enthüllt, in die die Namen der 1.488 Mitglieder des Organisationskomitees für Olympia in Seoul, der 645 Mitglieder der südkoreanischen Olympiamannschaft und von Freiwilligen eingeprägt sind.



Die offizielle Zeremonie beginnt um 17 Uhr. Daran werden unter anderem der frühere Kultuminister Lee O-young, der die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele in Seoul leitete, und der amtierende Kulturminister Do Jong-hwan teilnehmen.



Im Seoul Olympic Museum of Art finden vom 14. September bis 24. Februar eine Sonderausstellung zum 30. Jubiläum der Olympischen Spiele in Seoul und ein Projekt olympischer Statuen statt. Am 3. Oktober ist ein Marathonwettbewerb anlässlich des 30. Jubiläums der Olympia in Seoul geplant.