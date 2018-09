Moon will sich um Beseitigung von Kriegsfurcht und Förderung von Dialog über Denuklearisierung bemühen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in will beim anstehenden innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang in zwei Angelegenheiten konzentrierte Bemühungen unternehmen.Die Absicht teilte Moon am Montag, einen Tag vor seiner Abreise nach Pjöngjang, beim Treffen mit seinen Chefsekretären mit.Er will sich unter anderem um die Beseitigung der Kriegsfurcht bemühen. Er wolle einen unwiderruflichen und dauerhaften Frieden erzielen, sagte er. Er wolle die durch militärische Konfrontationen zwischen Süd- und Nordkorea verursachten Spannungen, die Möglichkeit bewaffneter Zusammenstöße und die Kriegsangst beseitigen.Als weitere Angelegenheit nannte der Präsident die Beförderung des Dialogs zwischen Nordkorea und den USA für die Denuklearisierung. Er teilte den Willen mit, die Rolle des Vermittlers zwischen Pjöngjang und Washington zu spielen. Er wolle mit dem Vorsitzenden Kim Jong-un offene Gespräche führen, um eine Annäherung zwischen den USA, die Maßnahmen zur Denuklearisierung verlangen, und Nordkorea, das entsprechende Schritte für die Gewährleistung der Sicherheit fordert, zu finden, hieß es.Das Ziel des diesmaligen Treffens sei es, mit dem Vorsitzenden Kim in offener Weise viele Gespräche zu führen, betonte Moon.Moon wird am Dienstagmorgen am Flughafen Seoul in Seongnam nach Pjöngjang abfliegen.