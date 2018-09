Moon wird gegen zehn Uhr in Pjöngjang eintreffen

Photo : KBS

Präsident Moon wird heute gegen 10.00 Uhr in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang eintreffen.Moon wird heute um 8.40 Uhr den Flughafen Seongnam nahe Seoul verlassen. Gegen 10.00 Uhr wird die Maschine am Internationalen Flughafen Pjöngjang landen.Schon am ersten Tag seines dreitägigen Aufenthalts in Nordkorea wird Präsident Moon Jae-in morgen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Gipfeltreffen zusammenkommen.Nach einer Begrüßungszeremonie am Flughafen und einem Mittagsmahl soll das erste Gipfeltreffen stattfinden. Nach einer anschließenden Aufführung ist ein Empfang geplant.Im Jong-seok, der präsidiale Stabschef und Leiter des Organisationskomitees für den Korea-Gipfel, gab gestern bekannt, beide Staatschefs würden am Mittwoch zu einem weiteren Gipfel zusammenkommen. Höchstwahrscheinlich werde im Anschluss daran eine gemeinsame Pressekonferenz stattfinden.Auf der Tagesordnung sollen die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen, die Förderung der nordkoreanisch-amerikanischen Gespräche für die Denuklearisierung sowie der Abbau militärischer Spannungen zwischen beiden Koreas stehen.Maßnahmen zur grundsätzlichen Lösung der Leiden der getrennt lebenden Familienmitglieder sollen ebenfalls ausführlich diskutiert werden, hieß es.