2.690 Reporter beim Pressezentrum für Korea-Gipfel registriert

Photo : YONHAP News

Das für den heute beginnenden innerkoreanischen Gipfel eingerichtete Pressezentrum in Seoul ist am Montag in vollem Umfang in Betrieb genommen worden.Das Pressezentrum teilte mit, mit Stand von 15 Uhr am Montag hätten sich 2.690 Journalisten registrieren lassen. Es seien 2.239 Reporter von 187 einheimischen Medieneinrichtungen und 451 Reporter von 122 ausländischen Medieneinrichtungen von 28 Ländern.Die Zahl liegt knapp unter der Zahl der Reporter, die beim ersten Treffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im April beim Hauptpressezentrum in Goyang registriert waren. Damals waren es 2.962 Reporter.Ab dem heutigen Dienstag erfolgt täglich um 9 Uhr eine Pressekonferenz. Das Pressezentrum wird bis Mitternacht von Freitag auf Samstag, einen Tag nach dem Ende des Besuchsprogramms von Präsident Moon in Pjöngjang, betrieben.