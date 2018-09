Nordkoreas Medien berichten über Moons Besuch in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben am Dienstagvormittag über den bevorstehenden Besuch von Präsident Moon Jae-in in Pjöngjang berichtet.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA meldete, Südkoreas Präsident Moon Jae-in werde für ein historisches Treffen zwischen den Staatschefs Nord- und Südkoreas vom 18. bis 20. September Pjöngjang besuchen.Das Treffen in Pjöngjang erfolge im Zuge der Umsetzung der Panmunjom-Erklärung für Frieden, Gedeihen und Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel. Das Treffen werde eine wichtige Gelegenheit, um die Entwicklung der Beziehungen zwischen Nord und Süd voranzutreiben, die eine neue Geschichte entfalten würden, hieß es.Die Zeitung „Rodong Sinmun“ informierte auf ihrer Titelseite über den Besuch von Präsident Moon in Pjöngjang.Es gilt als außergewöhnlich, dass Nordkoreas Medien den Besuch ankündigten. Bei den früheren innerkoreanischen Gipfeln in den Jahren 2000 und 2007 hatten sie über den Besuch der damaligen südkoreanischen Präsidenten erst nach deren Ankunft in Pjöngjang berichtet.Süd- und Nordkorea vereinbarten, wichtige Termine des diesmaligen Gipfels live zu übertragen. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob auch Nordkorea über das Treffen zwischen Moon und Machthaber Kim Jong-un in Echtzeit berichten wird.