Außenminister Südkoreas und der USA führen Telefongespräche

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo haben im Vorfeld des innerkoreanischen Spitzentreffens an zwei aufeinanderfolgenden Tagen miteinander telefoniert.Das gab das US-Außenministerium am Montag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung im Namen seiner Sprecherin Heather Nauert bekannt. Minister Pompeo habe gestern und heute erneut mit Außenministerin Kang der Republik Korea am Telefon gesprochen. Sie hätten über den bevorstehenden Gipfel zwischen Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Vorsitzendem Kim Jong-un diskutiert, hieß es.Beide Minister hätten einander versprochen, bei der Fortsetzung der Bemühungen um die Denuklearisierung Nordkoreas und des innerkoreanischen Dialogs sowie der Kooperation eine enge Abstimmung aufrecht zu erhalten. Beide Seiten hätten die Stärke der US-südkoreanischen Allianz und die Wichtigkeit bekräftigt, bis zur Verwirklichung des gemeinsamen Ziels der endgültigen und vollständig überprüften Denuklearisierung Nordkoreas den Druck aufrecht zu erhalten, hieß es weiter.Pompeo hatte zuvor auf Twitter die Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Sprache gebracht, die wegen eines Verstoßes gegen Nordkorea-Sanktionen auf Forderung der USA einberufen wurde. Die weltweiten Sanktionen seien in den Bemühungen um die Verwirklichung der Denuklearisierung erforderlich, schrieb er.