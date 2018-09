Nationales Zahl der Adoptionen sinkt jedes Jahr

Die Zahl der Adoptionen in Südkorea ist jedes Jahr gesunken.



Nach Angaben des Koreanischen Instituts für Gesundheit und soziale Angelegenheiten am Montag wurden seit 2001 insgesamt 41.305 Kinder adoptiert.



Die Zahl der adoptierten Kinder betrug Anfang der 2000er Jahre etwa 4.000 im Jahr. Die Zahl schrumpfte jedoch jedes Jahr, auf 1.057 im Jahr 2015 und 880 im Jahr 2016.



Von 2001 bis 2006 wurden mehr Kinder ins Ausland adoptiert, seit 2007 überstieg der Anteil der Inlandsadoptionen den der Auslandsadoptionen. Im Jahr 2016 waren es 546 Inlands- und 334 Auslandsadoptionen.



Die Zahl der adoptierten Kinder mit Behinderung oder von Jungen im Inland blieb weiter gering. Die meisten adoptierten Kinder waren jünger als ein Jahr.



Das Institut schrieb, es sei erforderlich, Auslandsadoptionen in der öffentlichen Sphäre durchzuführen. Es wurde die Notwendigkeit einer gründlichen Nachsorge betont, um festzustellen, ob sich die ins Ausland adoptierten Kinder in ihrer neuen Familie gut einleben.