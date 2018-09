Gutenberg-Museum führt Audioführung in koreanischer Sprache ein

Photo : YONHAP News

Das Gutenberg-Museum in Mainz wird eine Audioführung in koreanischer Sprache einführen.Das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass es am 20. September mit dem Gutenberg-Museum eine Absichtserklärung (MoU) für die Einführung eines Audioguides in koreanischer Sprache unterzeichnen werde.Das Kulturzentrum wird den vom Museum zur Verfügung gestellten Text der englischen Audioführung ins Koreanische übersetzen. Der koreanische Text wird von einem Synchronsprecher vorgelesen und aufgenommen. Die Audioführung in koreanischer Sprache soll im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres erstellt werden.Wenn Audioguides in koreanischer Sprache in dem Museum zur Verfügung stehen, wird den Besuchern mit südkoreanischer Staatsangehörigkeit außerdem ein freier Eintritt gewährt.