USA und Russland geraten im UN-Sicherheitsrat wegen Nordkorea-Sanktionen aneinander

Photo : YONHAP News

Die USA und Russland sind im UN-Sicherheitsrat wegen der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen aneinandergeraten.Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley sagte in einer Sitzung des Gremiums am Montag, dass den USA Beweise für beständige und umfassende Verstöße Russlands gegen die Sanktionen vorlägen.Sie sprach von systematischen Verstößen, die Moskau stoppen solle. Auch sollten Versuche unterlassen werden, Beweise zu verdecken.Der russische Botschafter bei der UNO Vassily Nevenzia entgegnete, dass die Sanktionen nicht das Ziel an sich sein könnten. Es sollten Anstrengungen für eine Förderung von Dialog und Kooperation zwischen beiden Koreas unternommen werden, anstatt Hürden zu errichten.Der chinesische Botschafter bei der UNO Mao Zhaoxu sagte, dass Peking sowohl für die Umsetzung der Sanktionen als auch den Dialog entschlossen sei. Konfrontation sei eine Sackgasse und der Rückgriff auf Gewalt bringe nur katastrophale Konsequenzen mit sich.