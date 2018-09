Moon legt großes Gewicht auf Wiederaufnahme von USA-Nordkorea-Dialog

Präsident Moon hat die Bedeutung der Wiederaufnahme der stagnierenden Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA bekräftigt.Kurz vor seinem Abflug nach Pjöngjang sagte Präsident Moon seinen Sekretären im Blauen Haus, sein Besuch in Nordkorea werde schon dann erfolgreich sein, wenn lediglich der Dialog zwischen Nordkorea und den USA fortgesetzt würde.Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Yoon Young-chan vor den Journalisten im Hauptpressezentrum für das Gipfeltreffen im Dongdaemun Design Plaza in Seoul mit.Moon habe betont, es sei sehr wichtig, dass beide Koreas öfter zu Gesprächen zusammenkommen. Nun sei die Phase erreicht, in der nicht nur regelmäßig, sondern in notwendigen Fällen jederzeit Treffen veranstaltet würden, hieß es.Sprecher Yoon fügte hinzu, wie Präsident Moon gesagt habe, befänden sich beide Koreas nun in einem Wandel von täglicher Kriegsangst hin zur Institutionalisierung des Friedens. Yoon wiederholte die Äußerung des Präsidenten Moon am Montag, dass Südkorea einen unumkehrbaren und dauerhaften Frieden anstreben wolle.