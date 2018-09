Präsident Moon in Pjöngjang von Kim Jong-un empfangen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Internationalen Flughafen Pjöngjang von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un empfangen worden.Seit dem ersten Treffen am 27. April und dem zweiten am 26. Mai im Grenzort Panmunjom ist es die dritte Begegnung der beiden Staatschefs.Moon ist um 9.49 Uhr nach einem 54-minütigen Flug in Pjöngjang eingetroffen.Am Flughafen begrüßten zahlreiche Nordkoreaner Moon und seine Gattin Kim Jung-sook mit einem Plakat auf dem steht: "Schlagen wir eine Ära des Friedens und des Gedeihens mit der gebündelten Kraft des Volkes auf!".Präsident Moon ist der dritte südkoreaniche Präsident, der Nordkorea besucht.Die verstorbenen Staatspräsidenten Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun waren jeweils 2000 und 2007 zu einem Gipfel nach Pjöngjang gereist.