Präsident Moon in Pjöngjang eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Dienstag in Pjöngjang eingetroffen.Moon landete gegen 9.50 Uhr auf dem Internationalen Flughafen in Pjöngjang. Vor seiner Ankunft wurde um 9.30 Uhr ein roter Teppich ausgerollt. Auch war ein Plakat zu sehen, auf dem geschrieben steht, dass man Präsident Moon Jae-in herzlich willkommen heiße.Nordkoreanische Bürger begrüßten Moon mit Blumen in der Hand. Auffällig war, dass sie anders als bei den innerkoreanischen Gipfeln 2000 und 2007 in Pjöngjang erstmals die nordkoreanische Nationalflagge und die Flagge mit dem Motiv der koreanischen Halbinsel schwenkten.Moon wurde von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und seiner Gattin Ri Sol-ju empfangen.Anschließend gab Moon dem nordkoreanischen Parlamentschef Kim Yong-nam und weiteren hohen Politikern wie Choe Ryong-hae und Ri Su-yong zur Begrüßung die Hand. Beide Staatschefs schritten dann eine Ehrengarde nordkoreanischer Soldaten ab, bevor sie den Flughafen verließen.Die Szenen wurden live übertragen. Wie verlautete, habe das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV aktiv kooperiert, damit der für die Übertragung hauptverantwortliche südkoreanische Sender KBS die Szenen live übertragen konnte.Nach einem Mittagsmahl kommen Moon und Kim zu ihrem ersten Treffen zusammen. Währenddessen wird die südkoreanische First Lady Kim Jung-sook eine Kinderklinik und eine Musikhochschule besuchen. Die Chefs südkoreanischer Parteien werden den nordkoreanischen Parlamentschef Kim Yong-nam treffen, und Unternehmer werden mit dem für Wirtschaft zuständigen Vizepremierminister Ri Yong-nam zu einem Gespräch zusammentreffen.