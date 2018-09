China äußert aktive Unterstützung für Korea-Gipfel

Photo : KBS News

China zeigt großes Interesse am dritten Spitzentreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.Das chinesische Außenministerium teilte die Position mit, dass China die Verbesserung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea aktiv unterstütze. Auch China werde sich um eine baldige Verwirklichung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und dauerhafte Stabilität in Nordostasien bemühen, sagte Sprecher Geng Shuang vor der Presse.Das chinesische Staatsfernsehen CCTV übertrug die Ankunft von Präsident Moon am Flughafen in Pjöngjang und den Empfang durch den Vorsitzenden Kim und seine Gattin live.Chinas staatliche Medien wie die Zeitung „Renmin Ribao“ berichteten ausführlich über den dritten Gipfel zwischen Moon und Kim. Es sei von Interesse, wie Präsident Moon zwischen Nordkorea und den USA vermitteln werde, die jeweils eine Erklärung des Kriegsendes und die Liste der Nuklearanlagen vor allem anderen verlangen.Die Nachrichtenagentur Xinhua schrieb unterdessen, man müsse abwarten, ob das diesmalige innerkoreanische Treffen einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA herbeiführen könnte.