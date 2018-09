Bürgermeister will alle U-Bahnhöfe in Seoul werbefrei machen

Photo : YONHAP News

Der Bürgermeister von Seoul, Park Won-soon, will an allen U-Bahnhöfen in der Hauptstadt Reklame verbieten und dort stattdessen Kunstwerke ausstellen lassen.Einen entsprechenden Plan für werbefreie U-Bahnhöfe präsentierte Park in seiner Grundsatzrede beim 2018 Social Problem Solving Design Forum am Montag in Seoul.Er stellte das Beispiel der Ui LRT (Light Rapid Transit)-Linie vor, die frei von kommerzieller Werbung ist. Die Bürger würden von kommerzieller Werbung wie solche für plastische Chirurgie gestresst. Die Stadt habe zugunsten der Bürger die Werbeeinnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden Won (3,1 Millionen Dollar) der Ui-Linie aufgegeben, sagte Park.Park äußerte weiter, dass Diskussionen geführt würden, um alle U-Bahnhöfe in Seoul in werbefreie Kunstbahnhöfe zu verwandeln.Seoul Metro, Betreiber der U-Bahnlinien 1 bis 8, hatte letztes Jahr den Plan bekannt gegeben, die Zahl der werbefreien U-Bahnhöfe bis 2022 auf 40 zu steigern.