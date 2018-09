Mers-Patient nach Genesung aus Isolierstation entlassen

Photo : YONHAP News

Ein 61-jähriger Mers-Patient ist nach seiner Genesung aus der Isolierstation entlassen worden.Bei dem Mann war vor zehn Tagen eine Infektion mit dem Nahost-Atemwegssyndrom festgestellt worden.Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass der Patient nach negativen Tests am Sonntag und Montag als gesund eingestuft werde.Der erste Mers-Patient in Südkorea seit drei Jahren war im Krankenhaus der Seoul National Universität in einem Isolierzimmer behandelt worden.Zunächst wird sein Gesundheitszustand auf der Normalstation weiter beobachtet.