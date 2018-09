Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat ihren Handel am Dienstag im Plus beendet.Der Leitindex Kospi rückte um 0,26 Prozent auf 2.308,98 Zähler vor.Grund waren Pläne in China für die Stimulierung der Wirtschaft. Damit wurden zum Teil Bedenken über den eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China zerstreut.