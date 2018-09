Nordkoreas Nachrichtenagentur berichtet über Korea-Gipfel

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA hat am Mittwoch, einen Tag nach dem neuen innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang, darüber berichtet.Der historische fünfte Gipfel zwischen Süd- und Nordkorea habe am 18. September am Sitz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei stattgefunden, meldete KCNA. Der Vorsitzende der Kommission für Staatsangelegenheiten Kim Jong-un und Präsident Moon Jae-in hätten Gespräche geführt.Die Nachrichtenagentur teilte mit, dass auf nordkoreanischer Seite der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, und die Erste Vizedirektorin Kim Yo-jong teilgenommen hätten. Auf südkoreanischer Seite seien der Chef des Büros für nationale Sicherheit, Chung Eui-yong, und Geheimdienstchef Suh Hoon anwesend gewesen.Es hieß weiter, dass ein tiefgreifender Meinungsaustausch über verschiedene Fragen stattgefunden habe, um durch die aufrichtige Umsetzung der Panmunjom-Erklärung die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen weiter voranzutreiben. Beide Staatschefs hätten die positive Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen nach ihren zwei erfolgreichen Treffen und Gesprächen in diesem Jahr hoch geschätzt und ein offenes und aufrichtiges Gespräch über wichtige Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse geführt.KCNA meldete auch, dass Präsident Moon ins Gästebuch am Sitz der Arbeiterpartei geschrieben habe, dass mit Frieden und Gedeihen das Herz der Nation eins sei.