Weltsicherheitsrat plant für kommende Woche Sitzung zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Weltsicherheitsrat plant für die kommende Woche eine Sitzung zu Nordkorea.Bei der Sitzung auf Ministerebene sollen die Denuklearisierung Nordkoreas und die Sanktionen gegen das Land erörtert werden.Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert sagte auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dass die Außenminister der 15 Mitgliedsstaaten des Weltsicherheitsrats am Donnerstag der kommenden Woche am UNO-Hauptsitz in New York zu einer Sitzung zu Nordkorea zusammenkommen würden.Die USA sollen laut Berichten um das Treffen gebeten haben. Den Vorsitz der Runde soll US-Außenminister Mike Pompeo übernehmen.Der Chefdiplomat will in der Sitzung offenbar zu einer strikten Umsetzung der UNO-Sanktionen gegen Nordkorea aufrufen.