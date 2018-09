USA hoffen auf bedeutungsvolle und nachweisliche Schritte in Richtung Nordkoreas Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die USA haben angesichts des Korea-Spitzentreffens in Pjöngjang ihre Hoffnung auf bedeutungsvolle und nachweisliche Schritte in Richtung einer Denuklearisierung Nordkoreas ausgedrückt.Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert sagte auf einer Pressekonferenz, dass der Gipfel eine historische Gelegenheit für den nordkoreanischen Machthaber Kim sei, seine Versprechen zu Denuklearisierung wahr zu machen.Auch könne er die Versprechen für Schritte in Richtung einer vollständigen Denuklearisierung umsetzen, die er US-Präsident Trump beim Gipfel in Singapur sowie in Panmunjom gegeben habe, fügte die Sprecherin hinzu.Den Korea-Gipfel wollte die Sprecherin nicht kommentieren, da dieser noch stattfinde. Sie beließ es daher bei einem Kommentar über das Auto, mit dem Moon und Kim durch Pjöngjang fuhren. Dessen Schiebedach sei interessant anzusehen gewesen, so Nauert.