China schlägt mit Vergeltungszöllen gegen USA zurück

Photo : YONHAP News

China hat angekündigt, Vergeltungszölle gegen US-Produkte zu verhängen.China gab bekannt, ab 24. September fünf- bis zehnprozentige Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar zu verhängen. Damit reagierte China auf die Entscheidung der USA, ab 24. September chinesische Importe im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Zöllen zu belegen.Peking warnte zudem, korrespondierende Maßnahmen zu treffen, sollten die USA den Zollsatz auf 25 Prozent erhöhen.Mit den neuen Entwicklungen wurde ungewiss, ob ein für nächste Woche in Washington vorgesehenes hochrangiges Treffen zwischen beiden Ländern tatsächlich zustande kommen wird.US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen seine Kritik an China und sagte, dass die USA von China ausgeraubt worden seien. US-Handelsminister Wilbur Ross zeigte sich zuversichtlich für den Zollkrieg gegen China. China habe keine Munition mehr, um zurückzuschlagen, da seine Exporte in die USA fast viermal so hoch wie die Ausfuhren der USA nach China seien.Beobachter halten es für möglich, dass die USA auch einen Wechselkurskrieg gegen China anzetteln. Es wird nicht ausgeschlossen, dass die USA China nächsten Monat als Wechselkursmanipulator einstufen.