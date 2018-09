Kim Yo-jong erregt Aufmerksamkeit bei Korea-Gipfel

Photo : YONHAP News

Beim diesmaligen innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang erregt Kim Yo-jong, die jüngere Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, große Aufmerksamkeit.Sie tauchte in den live übertragenen Szenen immer wieder neben den Staatschefs und ihren Ehefrauen auf.Kurz vor der Ankunft von Präsident Moon Jae-in und seiner Gattin am Sunan Flughafen in Pjöngjang kümmerte sie sich um die Formation der Ehrengarde nordkoreanischer Soldaten und auch um Bürger, die zur Begrüßung anwesend waren. Sie folgte ihrem Bruder und ihrer Schwägerin wie ein Schatten.Kim begrüßte Moon und seine Gattin mit einem strahlenden Lächeln und sorgte dafür, dass Moon vor der Ehrengarde den richtigen Platz einnahm. Sie sorgte auch bei weiteren Veranstaltungen mit einem aufmerksamen Blick dafür, dass alles seine Ordnung hatte.Beim Gipfelgespräch war sie anwesend.Beobachter meinen, dass sie durch die ständige Präsenz in der Nähe ihres Bruders ihre Position als einflussreiche Person deutlich unterstrichen habe.