Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen heute erneut zusammen

Photo : KBS News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wollen heute erneut zu einem Gespräch zusammenkommen.Moon war gestern morgen zum Spitzentreffen in Pjöngjang eingetroffen. Am Nachmittag kam es zum ersten Spitzengespräch.Auch heute werde am Sitz des Zentralkomitees der Arbeiterpartei in Pjöngjang verhandelt.Sollte der Dialog reibungslos vorankommen, sollen die Ergebnisse der Gespräche heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt werden.Ri Sol-ju, die Ehefrau des nordkoreanischen Machthabers und Kim Jong-suk, die Ehefrau von Präsident Moon, besuchen heute in der Hauptstadt den Mankyungdae-Palast der Jugend.Auch Moon wird am Nachmittag mit seiner Entourage eine Besichtigungstour machen. Diese beginnt nach einem Mittagessen im Restaurant Okryukwan, das für seine kalten Nudeln Naengmyeon nach Pjöngjanger Art berühmt ist.Später wird Moon an einem Abschiedsdinner teilnehmen und am Donnerstag den Heimflug antreten.