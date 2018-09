Aus Zoo geflohener Puma erschossen

Photo : KBS News

Aus einem Zoo ist ein Puma geflohen und später erschossen worden.Gegen 17.15 Uhr am Dienstag wurde gemeldet, dass ein Puma aus dem Zoo von O-World in Daejeon geflohen sei. Der Zoo brachte umgehend die Besucher und Wanderer an einem Berg in der Umgebung in Sicherheit.Polizei und Feuerwehr setzten etwa 400 Personen ein, um im Zoo und auf dem Berg nach dem Puma zu suchen. Sie fanden das Tier gegen 18.30 Uhr innerhalb des Zoos.Sie benutzten einen Betäubungspfeil, der Puma rannte jedoch davon. Schließlich musste er erschossen werden.Die lokale Umweltbehörde will eine Verwaltungsverfügung gegen den Zoo verhängen, da dieser anscheinend die Regelungen zur Raubtier-Haltung nicht korrekt befolgt hat.