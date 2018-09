Süd- und Nordkorea unterzeichnen Übereinkommen im Militärbereich

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, Bemühungen zu unternehmen, um in allen Teilen der koreanischen Halbinsel die tatsächliche Kriegsgefahr zu beseitigen und die Feindseligkeit in den Beziehungen grundlegend zu beenden.Eine entsprechende Übereinkunft zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung im Militärbereich nahmen die Staatschefs beider Länder am Mittwoch in Pjöngjang an.Die Einigung wurde in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in und dem Vorsitzenden Kim Jong-un durch die Verteidigungsminister Song Young-moo und No Kwang-chol unterzeichnet.Präsident Moon sagte auf einer Pressekonferenz im Anschluss, Süd- und Nordkorea hätten vereinbart, bald einen gemeinsamen Militärausschuss einzusetzen, um den Stand der Umsetzung der Übereinkunft im Militärbereich zu überprüfen und für die Verhinderung zufälliger bewaffneter Zusammenstöße ständig zu kommunizieren und intensiv zu diskutieren.Durch die Verwandlung der koreanischen Halbinsel in eine dauerhafte Friedenszone könne die koreanische Gesellschaft von Privilegien, Korruption und Verstößen gegen die Menschenrechte befreit werden, die durch die Kriegsbedrohung und die beispiellose Konfrontation herbeigeführt worden seien, hieß es weiter.