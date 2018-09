Moon und Kim über atomfreie koreanische Halbinsel einig

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben vereinbart, die koreanische Halbinsel zu einer Friedenszone ohne Atomwaffen und nukleare Bedrohung zu gestalten.Sie teilten die Ansicht, dass hierfür nötige substanzielle Fortschritte rasch erzielt werden müssten.Eine entsprechende Einigung erzielten Präsident Moon Jae-in und der Vorsitzende Kim Jong-un in der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, die sie im Anschluss an ihr Gipfelgespräch am Mittwoch unterzeichneten.Darin versprach Nordkorea, das Testgelände für Triebwerke und die Raketenstartrampe in Dongchang-ri in Anwesenheit von Experten der beteiligten Länder dauerhaft zu zerstören. Das Land teilte die Bereitschaft mit, weitere Schritte zu unternehmen, sollten die USA im Geiste der gemeinsamen Erklärung entsprechende Maßnahmen treffen.Süd- und Nordkorea vereinbarten, im Prozess der Verwirklichung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel eng zu kooperieren.Beide Staatsführer erzielten auch im Militärbereich eine Einigung. Beide Staaten werden bald einen gemeinsamen Militärausschuss einsetzen, um den Stand der Umsetzung der Übereinkunft im Militärbereich zu überprüfen und für die Verhinderung zufälliger bewaffneter Zusammenstöße ständig zu kommunizieren und intensiv zu diskutieren.Zudem wurde vereinbart, binnen Jahresfrist den ersten Spatenstich für die grenzüberschreitende Eisenbahn- und Straßenverbindung zu machen. Sollten die Bedingungen hierfür vorliegen, würden der Industriepark Kaesong und Touren zum Geumgang-Berg normalisiert. Auch würden Diskussionen über die Einrichtung einer gemeinsamen Sonderwirtschaftszone am Westmeer und einer gemeinsamen Sondertourismuszone am Ostmeer geführt.Beide Seiten einigten sich auch darauf, baldigst einen ständigen Treffpunkt für getrennte Familien am Geumgang-Berg zu eröffnen. Bei Rotkreuzgesprächen sollen Videotreffen und der Austausch von Videobriefen besprochen werden.Die Einigung sieht auch vor, dass beide Koreas an internationalen Sportwettbewerben einschließlich den Olympischen Sommerspielen 2020 gemeinsam teilnehmen wollen. Sie wollen auch kooperieren, um die Olympischen Spiele 2032 gemeinsam austragen zu können.Beide Staatschefs teilten mit, dass sie bei den Gesprächen in Pjöngjang Fragen und Maßnahmen offen und tiefgreifend diskutiert hätten, um durch die gründliche Umsetzung der Panmunjom-Erklärung die innerkoreanischen Beziehungen auf eine neue höhere Stufe zu heben. Sie hätten die Ansicht geteilt, dass der Gipfel in Pjöngjang ein wichtiger historischer Wendepunkt werde.Außerdem wurde vereinbart, dass Kim auf Moons Einladung in baldiger Zeit Seoul besuchen wird. Baldige Zeit bedeute "binnen dieses Jahres", erläuterte Moon auf einer Pressekonferenz.