Südkoreanische Unternehmer treffen nordkoreanischen Vizepremierminister

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Unternehmer haben in Pjöngjang den nordkoreanischen Vizepremierminister Ri Yong-nam getroffen.Bei dem Treffen am Dienstag waren Vertreter der vier führenden Unternehmensgruppen einschließlich des Vizevorsitzenden von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und Vertreter von weiteren Unternehmen sowie Wirtschaftsorganisationen anwesend.Lee sagte, dass er Pjöngjang zum ersten Mal besuche. Er habe vor Ort gespürt, dass die Koreaner ein Volk seien. Er hoffe, dass beide Seiten bei dieser Gelegenheit mehr voneinander erfahren und Vertrauen bilden würden.Der nordkoreanische Vizepremierminister bat Lee daraufhin um Bemühungen um Frieden, Gedeihen und die Wiedervereinigung.Beim Treffen sprachen beide Seiten unter anderem über die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen.Der Vorsitzende von LG, Koo Kwang-mo, stellte wichtige Geschäftsbereiche seines Konzerns vor. SK-Chef Chey Tae-won sagte, er sei erstmals seit 2007 wieder nach Nordkorea gereist und habe den Eindruck, dass das Land inzwischen viele Fortschritte gemacht habe. Kim Yong-hwan, Vizepräsident der Hyundai Motor Group, äußerte, er hoffe, dass politische Unsicherheiten beseitigt würden, damit sich die innerkoreanischen Beziehungen schnell entwickeln könnten.Die wirtschaftliche Kooperation zwischen beiden Koreas wurde ebenfalls zur Sprache gebracht. Die Vorsitzende der Hyundai Group, Hyun Jeong-eun, drückte die Hoffnung aus, dass die Touren zum Geumgang-Berg bald wieder aufgenommen werden.Der Chef der Eisenbahngesellschaft Korail, Oh Young-sik, sagte, er wünsche sich, dass eine Bahnverbindung zwischen Süd- und Nordkorea zustande komme. Vizepremierminister Ri antwortete, dass die Kooperation im Eisenbahnbereich die wichtigste Stellung in den innerkoreanischen Beziehungen einnehme.Der derzeit geschlossene innerkoreanische Industriepark Kaesong wurde ebenfalls thematisiert. Der Chef des Verbandes für kleine und mittlere Unternehmen, Park Sung-taek, äußerte die Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung der Zone.