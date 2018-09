Süd- und Nordkorea wollen DMZ in Friedenszone verwandeln

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea wollen substanzielle militärische Maßnahmen ausarbeiten, um die demilitarisierte Zone (DMZ) an ihrer Grenze in eine Friedenszone zu verwandeln.Dies vereinbarten beide Teilstaaten in der anlässlich des Gipfeltreffens am Mittwoch in Pjöngjang unterzeichneten Übereinkunft im Militärbereich zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung.Hierfür wollen beide Koreas binnen Jahresfrist jeweils elf Wachposten in der DMZ, die sich voneinander weniger als einen Kilometer entfernt befinden, probeweise abbauen. Schließlich sollen sämtliche Wachposten aus der Zone verschwinden.Vereinbart wurde auch, die gemeinsame Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom von Waffen zu befreien. Noch im Oktober werden Landminen, Wachposten und Feuerwaffen aus der JSA entfernt.In der DMZ wird eine gemeinsame Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen durchgeführt. Ein entsprechendes Probeprojekt soll von April bis Oktober nächsten Jahres in Cherwon in der Provinz Gangwon stattfinden.