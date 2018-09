Moon und Kim besuchen am Donnerstag Berg Baekdu

Staatspräsident Moon Jae-in und Nordkoreas Staatsführer Kim Jong-un besuchen am morgigen Donnerstag den Berg Baekdu.Moons Sprecher Kim Eui-kyeom sagte vor der Presse in Pjöngjang, Präsident Moon habe Kims Vorschlag angenommen, so dass beide morgen zum Berg Baekdu gingen. Beide wollten am frühen Morgen dorthin reisen. Über die Details des Programms werde noch gesprochen.Beim ersten Gipfel mit Kim im April hatte das südkoreanische Staatsoberhaupt erwähnt, dass die Wanderung auf dem Kaema Plateau am Berg Baekdu sein lang gehegter Wunsch sei.