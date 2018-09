Präsidialamt sieht Vereinbarung in Pjöngjang als praktische Erklärung des Kriegsendes

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt hat kommentiert, dass Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un durch die heutige Vereinbarung de facto die formelle Beendigung des Koreakriegs erklärt hätten.Zugleich hätten beide Länder konkrete Umsetzungsmaßnahmen vorgelegt, auf der Grundlage des dadurch herbeigeführten Friedens in Richtung des gemeinsamen Gedeihens zu schreiten, sagte der präsidiale Sekretär für Öffentlichkeitsarbeit Yoon Young-chan.Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei durch die Ankündigung Nordkoreas für die Schließung der Atomanlagen in Yongbyon in die Umsetzungsphase eingetreten. Das sagte Yoon vor in- und ausländischen Journalisten im Pressezentrum in Seoul.Beide Koreas hätten einen Meilenstein zum gemeinsamen Gedeihen präsentiert. Mit einem Wort, es seien praktische Maßnahmen vorgelegt worden, um die Kriegsära zu beenden und eine neue Zukunft des Friedens und des Gedeihens zu beginnen, hieß es.