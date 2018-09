Präsident Moon wird US-Kollegen Trump über unveröffentlichte Details des Gipfels informieren

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Montag in New York mit US-Präsident Donald Trump zu einem Gespräch zusammenkommen.Moon will seinen Amtskollegen über die Ergebnisse seiner Spitzengespräche mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang informieren. Auch über unveröffentlichte Details soll gesprochen werden.Das sagte Moons Pressesprecher Yoon Young-chan auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.Zu den konkreten Maßnahmen für eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas sagte der Sprecher, dass Seoul seit langer Zeit mit Washington in der Angelegenheit enge Diskussionen führe.Pjöngjangs Zusage, die Anlagen des Nuklearkomplexes Yongbyon zu zerstören, zeige den Willen des Nordens, der Entwicklung weiterer Atomwaffen vorbeugen zu wollen.Zur Frage nach dem Fehlen einer Einigung über das bestehende Nukleararsenal sagte der Sprecher, dass die damit zusammenhängenden Situationen sich abhängig von Fortschritten in den Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea ändern würden.