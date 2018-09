Kim beschließt Seoul-Besuch trotz Bedenken seiner Berater

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat im Anschluss an den innerkoreanischen Gipfel in Pjöngjang am Mittwoch angekündigt, in baldiger Zeit Seoul zu besuchen.Kims Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt wird einen weiteren historischen Schritt im Prozess zur Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel darstellen.Wie verlautete, habe Kim den Entschluss trotz Bedenken der überwiegenden Zahl seiner Berater gefasst. Es ist keine leichte Entscheidung sowohl für Süd- und als auch für Nordkorea, dass der nordkoreanische Staatsführer die Hauptstadt Südkoreas besucht, da beide Länder sich jahrzehntelang feindselig gegenüberstanden.Als eine nordkoreanische Delegation, darunter Kims Schwester Kim Yo-jong, im Februar Südkorea besuchte, führten einige konservative Bürgergruppen im Süden heftige Protestkundgebungen durch. In Nordkorea gab es vermutlich die Sorge, dass beim Besuch von Kim Jong-un noch aggressivere Demonstrationen in Südkorea stattfinden könnten.Hinter der Entscheidung für den Besuch in Seoul steht offenbar, dass bisher drei innerkoreanische Gipfeltreffen in Pjöngjang stattfanden.Kims Entscheidung für den Seoul-Besuch wird daher als Ausdruck der festen Entschlossenheit für die Denuklearisierung oder die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen verstanden.