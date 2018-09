Nordkoreas Medien berichten über gemeinsame Erklärung von Moon und Kim

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Medien haben über die Annahme einer gemeinsamen Erklärung zwischen Präsident Moon Jae-in und Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Gipfel in Pjöngjang berichtet.Die Nachrichtenagentur KCNA berichtete am heutigen Donnerstag gegen 6.10 Uhr, dass beide Staatschefs eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben hätten.KCNA meldete auch, dass beide Seiten eine Übereinkunft im Militärbereich verabschiedet hätten. Es wurde Kims Zusage auf der Pressekonferenz, die koreanische Halbinsel zu denuklearisieren, vorgestellt. Auch wurde berichtet, dass Kim Moon versprochen habe, Seoul zu besuchen.In einer anderen Meldung wurde der Volltext der gemeinsamen Erklärung veröffentlicht. Artikel fünf, der zusätzliche Maßnahmen zur Denuklearisierung wie einen dauerhaften Abbau des Testgeländes in Dongchang-ri enthält, und Artikel sechs mit Angaben zum vereinbarten Besuch von Kim Jong-un in Seoul wurden im Original vorgestellt.