K-Pop-Band BTS nimmt an UN-Generalversammlung teil

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS wird laut einer Informationsquelle an der UN-Generalversammlung teilnehmen.Laut Angaben einer Quelle bei den Vereinten Nationen am Mittwoch (Ortszeit) wird BTS einer Veranstaltung der UNICEF für „Generation Unlimited“ am 24. September am UN-Hauptsitz in New York beiwohnen.Generation Unlimited ist ein Partnerschaftsprogramm, um für mehr Investitionen und Chancen für Teenager und junge Menschen in ihren Zwanzigern zu sorgen. Die Mitglieder von BTS werden auch eine dreiminütige Rede halten.UN-Generalsekretär Antonio Guterres und UNICEF-Exekutivdirektorin Henrietta Fore werden bei der Veranstaltung anwesend sein.