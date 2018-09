US-Außenminister schlägt Nordkorea Treffen in Wien vor

Photo : YONHAP News

Laut Außenminister Mike Pompeo sind die USA bereit, Verhandlungen mit Nordkorea über die Denuklearisierung sofort fortzusetzen.Diese Position teilte Pompeo in einer Stellungnahme am Mittwoch mit. Er begrüßte darin die zuvor bekanntgegebene Entscheidung Nordkoreas, das Raketentestgelände in Dongchang-ri in Anwesenheit von Experten aus anderen Ländern dauerhaft abzubauen.Pompeo sagte, er habe den nordkoreanischen Außenminister Ri Yong-ho gebeten, ihn nächste Woche in New York am Rande der UN-Generalversammlung treffen zu können. Er habe auch nordkoreanischen Beamten vorgeschlagen, möglichst bald in Wien mit Stephen Biegun, dem Sondergesandten für Nordkorea im US-Außenministerium, zusammenzukommen. In Wien befindet sich der Hauptsitz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA.Der Minister sagte, das Treffen in Wien werde den Beginn von Verhandlungen markieren, um die Beziehungen zwischen Washington und Pjöngjang durch den Prozess der zügigen Denuklearsierung Nordkoreas, die bis Januar 2021 vollendet werde, zu verwandeln und ein dauerhaftes und stabiles Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel aufzubauen.