Internationales Parade anlässlich des ersten Jubiläums von Trostfrauen-Denkmal in San Francisco

Anlässlich des ersten Jubiläums der Errichtung eines Denkmals für die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee in San Francisco wird eine Parade veranstaltet.



Das Koreanisch-Amerikanische Forum von Kalifornien, das sich für die Errichtung des Denkmals einsetzte, teilte mit, dass am Samstag (Ortszeit) eine Parade abgehalten werde. Die Teilnehmer würden vom Saint Mary´s Square, wo sich das Mahnmal befindet, bis zum City College für die Opfer der Sexsklaverei marschieren.



Zudem ist eine Diskussion über den Lehrplan über die Frage der Trostfrauen in Sozialkunde geplant, der jüngst den Lehrern an den Oberschulen in Kalifornien ausgehändigt wurde.



Aus Japan werden zwei Gruppen von der Organisation Kansai Network teilnehmen, die Bemühungen um die Lösung der Trostfrauenfrage unternommen hat.



Das Denkmal für die früheren Sexsklavinnen in San Francisco wurde als achtes Denkmal seiner Art auf einem öffentlichen Grundstück in den USA und als erstes in einer Großstadt des Landes errichtet.