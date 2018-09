Trump sieht gewaltigen Fortschritt mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat von einem gewaltigen Fortschritt gegenüber Nordkorea gesprochen.Er sagte Reportern am Weißen Haus am Mittwoch, dass es sehr gute Nachrichten zu Nord- und Südkorea gebe. Er habe vor drei Tagen einen unglaublichen Brief von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erhalten.Bevor er sein Amt antrat, schien ein Krieg mit Nordkorea unvermeidlich zu sein, doch die USA machen nun viele Fortschritte mit Pjöngjang. Nordkorea habe US-Gefangene freigelassen, die Gebeine von Gefallenen des Koreakriegs zurückgeschickt und seine Atom- und Raketenversuche gestoppt.Zumindest auf der persönlichen Ebene sei sein Verhältnis zu Kim sehr gut und habe sich erheblich beruhigt. Die USA würden abwarten und schauen, was Nordkorea als nächstes mache.Die Frage, ob er bald Kim treffen werde, bejahte er.