Staatschefs beider Koreas am Kratersee Chunji am Berg Baekdu

Photo : YONHAP News

Am letzten Tag seines Besuches in Nordkorea hat Südkoreas Staatspräsident Moon Jae-in gemeinsam mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un den Kratersee Chunji am Berg Baekdu besucht.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, beide Staatschefs hätten am Vormittag den Gipfel Janggun erreicht und seien mit der Seilbahn bis zum Kratersee weiter gefahren. Die Ehepaare der beiden Staatschefs seien in Begleitung von offiziellen Delegierten am See entlang spaziert.Nach der Wanderung am Berg Baekdu fliegt Präsident Moon vom Flughafen Samjiyeon aus direkt nach Seoul zurück. Die Begleiter fliegen von Pjöngjang nach Seoul.Der Besuch am Berg Baekdu kam spontan auf Vorschlag des nordkoreanischen Staatschefs zustande.