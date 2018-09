Nordkoreanische Künstlertruppe tritt im Oktober in Seoul auf

Photo : YONHAP News

Eine nordkoreanische Künstlertruppe wird im Oktober in Seoul auftreten.In der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang, die Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Mittwoch unterzeichneten, steht, dass eine Aufführung einer Künstlertruppe aus Pjöngjang in Seoul noch im Oktober stattfinden werde.Der geplante Auftritt findet als Antwort auf das Konzert einer südkoreanischen Künstlergruppe unter dem Titel „Der Frühling kommt“ im April in Pjöngjang statt. Kim hatte damals vorgeschlagen, das Konzert von Nordkoreanern in Seoul als „Der Herbst ist gekommen“ zu betiteln.Laut einem Beamten des südkoreanischen Kulturministeriums werden Details wie ein konkreter Zeitplan von der Delegation, die Nordkorea besuchte, bekannt gegeben oder später bei Diskussionen zwischen Süd- und Nordkorea auf Arbeitsebene festgelegt.Es wird erwartet, dass nordkoreanische Künstler je einmal in Seoul und außerhalb der Hauptstadt auftreten werden. Das Kulturministerium übermittelte noch vor dem Korea-Gipfel dem Norden eine Liste mit Konzerthallen, in denen im Oktober Aufführungen möglich sind.