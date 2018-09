Nordkoreas neuer UN-Botschafter tritt Amt an

Photo : YONHAP News

Der neue Botschafter Nordkoreas bei den Vereinten Nationen, Kim Song, hat sein Amt offiziell angetreten.Laut einer diplomatischen Quelle bei den UN am Mittwoch (Ortszeit) traf Kim am Montag (Ortszeit), einen Tag vor der Eröffnung der 73. Generalversammlung, in New York ein.Er werde möglicherweise am Donnerstag UN-Generalsekretär Antonio Guterres das Beglaubigungsschreiben überreichen und offiziell die Arbeit aufnehmen.Kim studierte an der Universität für internationale Beziehungen in Pjöngjang und war 2014 bei der nordkoreanischen UN-Vertretung tätig.