Staatspräsident Moon wünscht Bürgern Möglichkeit für Touren zum Berg Baekdu

Staatspräsident Moon Jae-in hat dem südkoreanischen Volk die Möglichkeit für Touren zum nordkoreanischen Berg Baekdu gewünscht.Auf dem Gipfel des Bergs äußerte sich Moon überzeugt, dass die Zeit kommen werde, in der den südkoreanischen Bürgern die Reise zum nordkoreanischen Berg ermöglicht werde. Der erste Schritt sei nun gemacht worden. Weitere Schritte würden bald folgen, so Moon weiter.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, der den südkoreanischen Präsidenten begleitete, sagte, seit der Teilung sei der Berg Baekdu für die Südkoreaner zum Sehnsuchtsort geworden. Künftig sollten noch mehr Südkoreaner sowie Auslandskoreaner den Berg besuchen.Moon und seine Ehefrau gossen Wasser aus dem Kratersee des Bergs Halla Baekrokdam, das sie mitbrachten, in den See Chunji und füllten die Flasche mit dem Wasser aus dem dortigen See auf dem Gipfel des Baekdu.Nach einem gemeinsamen Spaziergang und Fototermin trat Moon am nahe gelegenen Flughafen Samjiyeon direkt den Flug nach Seoul an.Der Besuch am Berg Baekdu kam auf den Vorschlag des Machthabers Kim zustande. Beim ersten Treffen im letzten April hatte Moon seinen Wunsch geäußert, den nordkoreaniscehn Berg an der Grenze zu China zu besuchen.