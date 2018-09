Innerkoreanisches Nordkoreas Machthaber schickt zwei Tonnen Brachpilz als Geschenk

Anlässlich des Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Moon in Nordkorea hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un zwei Tonnen Brachpilz geschickt.



Moons Sprecher Yoon Young-chan sagte im Pressezentrum in Seoul, das Geschenk Kims sei bereits vor der Rückkehr Moons in Seoul eingetroffen. Die ausgewählten 40.000 Antragsteller für das Familientreffen, die jedoch ihre Verwandte im Norden nicht wieder gesehen hätten, würden jeweils 500 Gramm Brachpilz aus Nordkorea bekommen.



Nordkorea hatte ebenfalls nach dem Koreagipfel 2000 und 2007 dem damaligen südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun Brachpilz geschenkt.