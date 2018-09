Staatspräsident Moon von Besuch in Pjöngjang zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist heute von seinem dreitägigen Besuch in Pjöngjang zurückgekehrt.Gleich nach der Ankunft auf dem Flughafen Seoul begab sich Moon zum Pressezentrum für den Gipfel in Seoul und erläuterte die Ergebnisse seines Besuches vor der Presse.Während seines Besuches habe das südkoreanische Staatsoberhaupt vor allem mit Nordkorea über die konkreten Schritte zur Denuklearisierung sprechen können. In der Vergangenheit habe Pjöngjang stets die Position vertreten, über das konkrete Vorgehen in Bezug auf die atomare Abrüstung allein mit Washington sprechen zu wollen.Laut Moon soll Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Seouler Regierung darum gebeten haben, eine Vermittlerrolle zwischen Pjöngjang und Washington zu spielen.Südkoreas Präsident brachte nachdrücklich seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die Gespräche zwischen Nordkorea und den USA zügig wieder aufgenommen werden.Zudem bezeichnete Moon das Militärabkommen zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung vom April als eine der bemerkenswertesten Vereinbarungen. Mit dem Abkommen könne es über die Erklärung des Kriegsendes bis hin zur gründlichen Beseitigung der Möglichkeit eines Kriegsausbruchs auf der koreanischen Halbinsel gehen.Darüber hinaus maß der südkoreanische Präsident der Zusage Kims, Seoul zu besuchen, große Bedeutung bei. Dadurch könne der innerkoreanische Gipfel auf einer regelmäßigen Basis stattfinden.Als Folgemaßnahmen wolle die Regierung in Seoul die Veranstaltung der innerkoreanischen Gespräche auf hoher Ebene vorantreiben.Zum Schluss bat der Präsident um die parteiübergreifende Unterstützung der Nationalversammlung sowie der Bürger.Moon war nach Kim Dae-jung 2000 und Roh Moo-hyun 2007 das dritte südkoreanische Staatsoberhaupt, das Nordkorea besuchte.