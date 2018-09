Moon und Trump diskutieren über Erklärung von Kriegsende und zweiten Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein US-Amtskollege Donald Trump haben über eine Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs sowie einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel diskutiert.Das Treffen zwischen Moon und Trump fand am Montag (Ortszeit) in New York statt und dauerte eine Stunde 25 Minuten an.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass beide Staatschefs bezüglich eines zweiten Nordkorea-USA-Gipfels über einen möglichen Ort und Termin disktuiert hätten.Details könnten jedoch bislang nicht bekannt gemacht werden. Beide Seiten hätten jedoch vereinbart, für einen Erfolg des zweiten Treffens zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eng zu kooperieren, hieß es.Moon sagte, dass er durch den jüngsten Korea-Gipfel in Pjöngjang Kims festen Willen für die Denuklearisierung persönlich erneut bestätigt bekommen habe. Die Angelegenheit sei während seiner Rede vor den Einwohnern in Pjöngjang offiziell geworden. In diesem Prozess sei die Rolle von Präsident Trump wichtig gewesen.Trump begrüßte die Ergebnisse des Korea-Gipfels in Pjöngjang, nachdem er über diese einschließlich einer unveröffentlichten Botschaft von Kim Jong-un informiert worden war. Er sagte, dies habe Kims Willen für eine vollständige Denuklearisierung erneut bekräftigt.Moon und Trump vereinbarten, die aktuellen Sanktionen gegen Nordkorea aufrechtzuerhalten und zugleich eine helle Zukunft aufzuzeigen, welche Nordkorea durch die Denuklearisierung erreichen kann. Dadurch solle der Wille zur atomaren Abrüstung gefördert werden.