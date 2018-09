Moon und Trump veröffentlichen gemeinsame Erklärung über FHA

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und sein US-Amtskollege Donald Trump haben eine gemeinsame Erklärung über das Freihandelsabkommen (FHA) zwischen Südkorea und den USA veröffentlicht.Die Erklärung wurde im Anschluss an ihr Gipfeltreffen am Montag (Ortszeit) in New York unterzeichnet und bekannt gegeben. Zuvor hatten Südkoreas Handelsminister Kim Hyun-chong und US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer die revidierte Fassung des Freihandelspakts unterzeichnet.In der Erklärung wurde die enge Allianz zwischen beiden Ländern und die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung starker und gegenseitig vorteilhafter Handels- und Wirtschaftsbeziehungen erneut bestätigt.Sie begrüßten den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen zwischen den Regierungen beider Länder, die zu Änderungen geführt hätten, um das bilaterale Freihandelsabkommen zu verbessern. Sie beteuerten, das revidierte Abkommen möglichst zügig in Kraft setzen zu wollen, hieß es.Darüber hinaus steht in der Erklärung, dass beide Staatschefs diese Errugenschaft als greifbaren Beweis für die Stärke der Beziehungen zwischen beiden Ländern begrüßten.Unter dem revidierten Freihandelspakt werden die USA ihren Zoll auf südkoreanische Pick-up-Lastwagen um 20 Jahre bis 2041 verlängern.