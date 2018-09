KBS-Umfrage: 87 Prozent befürworten Gegenbesuch von Kim Jong-un in Seoul

Photo : KBS News

KBS hat anlässlich des Erntedankfests Chuseok eine Meinungsumfrage zu aktuellen Angelegenheiten einschließlich der Staatsführung der Moon Jae-in-Regierung durchgeführt.83 Prozent der Befragten bewerteten die Ergebnisse des innerkoreanischen Gipfels in Pjöngjang in der vergangenen Woche positiv. Lediglich zwölf Prozent sprachen von schlechten Ergebnissen.87 Prozent befürworteten einen Gegenbesuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Seoul. Nur zehn Prozent sprachen sich dagegen aus.55 Prozent glauben, dass die koreanische Halbinsel denuklearisiert werde. 39 Prozent hielten die Denuklearisierung für unmöglich.72 Prozent bewerteten die Amtsführung von Präsident Moon Jae-in positiv. 25 Prozent sprachen hingegen von einer schlechten Amtsführung.Über die Hälfte der Befragten nannte die innerkoreanischen Beziehungen und die Außenpolitik als diejenigen Gebiete, auf denen Moon am besten agierte.44 Prozent gingen davon aus, dass die jüngst vorgelegten Maßnahmen auf dem Immobilenmarkt wirksam sein würden. 49 Prozent waren der gegensätzlichen Meinung.67 Prozent sagten, dass die Maßnahmen der Regierung zur Schaffung von Arbeitsplätzen keine Wirkung erzielt hätten. 45 Prozent - und damit der größte Teil der Befragten - meinten, dass der Regierungskurs des von Einkünften geleiteten Wachstums teilweise korrigiert werden müsse.