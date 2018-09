Politik Präsident Moon bittet UN-Chef um Unterstützung für Frieden in Korea

Präsident Moon Jae-in ist am Rande der UN-Generalversammlung in New York mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammengekommen.



Bei ihrem Treffen am Montag (Ortszeit) tauschten Moon und Guterres ihre Meinungen über Angelegenheiten betreffend der koreanischen Halbinsel aus.



Moon erläuterte die Ergebnisse seines Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un von vergangener Woche in Pjöngjang. Er bedankte sich beim UN-Chef für die Unterstützung bezüglich der Bemühungen der südkoreanichen Regierung für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel. Er bat zugleich um künftige ständige Unterstützung.



Guterres wertschätzte Moons Entschluss und Bemühungen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die dauerhafte Friedensschaffung einschließlich des erfolgreichen Korea-Gipfels in der Vorwoche. Er habe seine Bereitschaft betont, auch künftig mit der südkoreanischen Regierung eng zusammenzuarbeiten, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.



Moon äußerte zudem, dass die Rolle der Vereinten Nationen wichtiger denn je sei, um verschiedene Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft zu bewältigen.



Guterres hoffte laut dem Präsidialamt, dass Südkorea in allen Bereichen die Kooperation mit dem UN-Sekretariat verstärken werde.



Das Treffen am Montag war das insgesamt vierte zwischen Moon und Guterres.