US-Außenminister spricht von baldigem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel

Photo : KBS News

Laut US-Außenminister Mike Pompeo wird ein zweiter Gipfel zwischen Nordkorea und den USA bald stattfinden.Es wäre von enormem Wert, einen zweiten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu haben, sagte Pompeo laut Reuters auf einer Pressekonferenz am Montag (Ortszeit) in New York.Auf die Frage, was Nordkorea für das Zustandebringen eines zweiten Treffens zwischen Kim und Trump tun solle, antwortete Pompeo, keine Details nennen zu wollen. Zugleich sagte er jedoch, er sei davon überzeugt, dass das Treffen bald stattfinden werde. Er erwarte zudem, bald nach Pjöngjang zu reisen.