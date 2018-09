Außenministerin Kang Kyung-wha hat Ivanka Trump, Tochter und Beraterin von US-Präsident Donald Trump, zu einem Besuch nach Seoul eingeladen. Dies gab eine Sprecherin des Washingtoner Außenministeriums bekannt.Sowohl Kang als auch Ivanka Trump nehmen an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teil.Heather Nauert, Sprecherin des US-Außenministeriums, gab auf ihrem Twitter-Account bekannt, dass das Außenministerium den Besuch begrüßt und unterstützen wird.