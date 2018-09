Politik CIA Leiterin: Nordkorea wird Atomprogramm nicht leicht aufgeben

Die Leiterin des US-Geheimdienstes CIA, Gina Haspel, glaubt nicht daran, dass Nordkorea sein Atomprogramm nicht leicht aufgeben wird.



In einem Artikel der New York Times hat Haspel behauptet, dass Nordkorea Jahrzehnte an seinem Waffenprogramm gearbeitet und wiederholt behauptet habe, dass dieses essenziell für das Überleben des Regimes sei.



Gleichzeitig erkannte die CIA-Chefin an, dass sich die Situation in der Nordkorea-Frage dank des Dialogs zwischen Pjöngjang und Washington im Vergleich zum Vorjahr verbessert habe.



Es ist das erste Mal, dass Hasper seit ihrer Nominierung zur Leiterin des Geheimdienstes im Mai öffentlich Nordkorea erwähnt hat.